Врач рассказала об опасных продуктах на новогоднем столе

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Диетолог Елена Соломатина рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" о самых опасных продуктах, которые граждане часто выставляют на новогодний стол.

По словам эксперта, стоит с осторожностью относиться к цитрусовым – они традиционно являются важным атрибутом новогоднего праздника, однако могут вызвать сильную аллергию.

Также Соломатина порекомендовала внимательно отнестись к выбору морепродуктов: рыба, икра и другие деликатесы тоже содержат аллергены.

Среди других опасных продуктов эксперт перечислила также орехи и пряные специи. Соломатина отметила, что обычно они добавляются в блюда "завуалированно", поэтому в гостях лучше заранее уточнить состав угощения.

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