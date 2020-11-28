Эпидемиолог предположил, сколько продлится масочный режим в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно, сколько продлится масочный режим в России. Об этом рассказал эпидемиолог, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Специалист отметил, что масочный режим будет сохраняться до тех пор, пока эпидситуация останется напряженной.
"(Масочный режим останется. - Прим. Ред.) до того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он (вирус. - Прим. Ред.) станет обычным сезонным насморком", – заявил Горелов в беседе с ТАСС.
Эпидемиолог подчеркнул, что климатический фактор оказывает незначительное влияние на распространение вируса. Он пояснил, что коронавирус "живет не на морозе, а в организме человека". Таким образом, заболеваемость COVID-19 не пойдет на спад из-за низких температур.
Ранее вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад. Эксперт напомнил, что главная защита от COVID-19 – соблюдение предписанных мер безопасности.
За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса. Из них 6 241 случай не имел клинических проявлений болезни.
В России установлен рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19
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