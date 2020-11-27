В России выявлено 27 543 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки зафиксировано 27 543 новых случая коронавируса во всех регионах. Без клинических проявлений выявлен 6 241 случай (22,6%). Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 7 918 новых случаев, на Санкт-Петербург – 3 687, на Московскую область – 1 058, на Нижегородскую область – 459, на Свердловскую область – 399, на Карелию – 388, на Архангельскую область – 361, на Хабаровский край – 337, на Красноярский край – 336, на Воронежскую область – 325.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев. За весь период по России умерли 38 558 человек. За 24 часа выписали 26 682 человека. За весь период – 1 712 174.

Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.