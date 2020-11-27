В России выявлено 27 543 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки зафиксировано 27 543 новых случая коронавируса во всех регионах. Без клинических проявлений выявлен 6 241 случай (22,6%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 7 918 новых случаев, на Санкт-Петербург – 3 687, на Московскую область – 1 058, на Нижегородскую область – 459, на Свердловскую область – 399, на Карелию – 388, на Архангельскую область – 361, на Хабаровский край – 337, на Красноярский край – 336, на Воронежскую область – 325.
Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев. За весь период по России умерли 38 558 человек. За 24 часа выписали 26 682 человека. За весь период – 1 712 174.
Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
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