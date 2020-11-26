Эпидемиолог рассказал, как коронавирус может протекать после прививки

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Получившие вакцину от коронавируса могут заболеть им, однако болезнь будет протекать легче, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

"Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации", – подчеркнул Горелов.

Он отметил, что прививка от COVID-19 не дает абсолютной защиты. Однако при ней протекание болезни не будет так отражаться на организме, сказал Горелов. Эпидемиолог добавил, что при заболевании после прививки у человека не будет осложнений в виде пневмонии, замедления реакции или поражения сердца и почек.

В то же время Горелов призвал соблюдать правила санитарной безопасности и после получения прививки. Он отметил, что в случае получения "большой дозы вируса" даже вооруженный препаратом иммунитет может не справиться.

"Поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих", – заключил Горелов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

Кроме того, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что прививку от COVID-19 можно будет получить бесплатно. По его словам, с запуском больших объемов производства вакцины станет доступной для россиян.

Также сообщалось, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции.