Вакцина "Спутник V" показала эффективность выше 95%

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Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
"Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 91,4% на основании второго промежуточного анализа данных на 28-й день после получения добровольцами первой иммунизации (7-й день после получения второй иммунизации)", – говорится в сообщении.
Что касается отчетов на 42-й день после первого введения вакцины, то эффективность "Спутника V" оказалась выше 95%.
Как уточняется, расчет основан на анализе данных по 18 794 добровольцам, которые получили обе инъекции вакцины или плацебо. Во второй контрольной точке было зафиксировано 39 заболевших по состоянию на 23 ноября. Из этого числа 31 случай пришелся на группу плацебо, еще 8 – на группу получивших препарат.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Сейчас идет третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.
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