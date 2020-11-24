Мишустин заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с производителям вакцин заявил, что россияне будут прививаться от коронавируса только по желанию.
"Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", – отметил он.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, она начнется с 2021 года.
Также сообщалось, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 58,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,385 миллиона человек скончались.
В России выявлено 2 138 828 случаев COVID-19, вылечился 1 634 671 человек, скончался 37 031.
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