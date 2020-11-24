Названа стоимость вакцины "Спутник V" для международного рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты назвали стоимость дозы вакцины от коронавируса "Спутник V" для международного рынка, сообщает RT. Прививка обойдется менее чем в 20 долларов, уточняется на странице вакцины в Twitter.

"Одна доза "Спутник V" обойдется менее чем в 10 долларов. Вакцина состоит из двух доз при необходимости. Таким образом, ее стоимость будет в два или более раза дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью", – говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.