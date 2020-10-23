Минздрав пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Используя различные технологии, мы можем использовать и разные мощности производства ее. Это позволит нам иметь определенный ассортимент, причем вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства", – сказал Мурашко.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина была выпущена Минздравом 8 сентября.

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.

