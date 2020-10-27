Производство вакцины "ЭпиВакКорона" началось в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России началось производство второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

О старте производства рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на форуме "Здоровое общество", сообщает ТАСС.

Ранее подробную информацию о вакцине для профилактики коронавируса разместили на официальном сайте Роспотребнадзора. В частности, в специальном разделе указан полный состав препарата "ЭпиВакКорона".

Вторая вакцина от коронавируса была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Препарат безопасен для аллергиков и пожилых людей, а также лиц с хроническими заболеваниями.

В центре "Вектор" также начали разработку совместной вакцины против COVID-19 и гриппа.

Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года. Сейчас препарат, получивший название "Спутник V", находится на пострегистрационной стадии испытаний.

