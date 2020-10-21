"Вектор" работает над объединенной вакциной от гриппа и COVID-19

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Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что специалисты его учреждения работают над созданием объединенной вакцины против гриппа и новой коронавирусной инфекции.

"Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре", – сказал он.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19, которую разработали специалисты центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", безопасна для аллергиков и пожилых людей. Эксперты выявили более 80 мутаций коронавируса, но они не оказывают влияния на эффективность разработанного препарата.

На сегодняшний день в России уже зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи.