В "Векторе" рассказали о безопасности вакцины для пожилых и аллергиков

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора
Вакцина от COVID-19, которую разработали специалисты центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", безопасна для аллергиков и пожилых людей. Об этом сообщил генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов.
"Вакцина полностью безопасна как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста", – приводит слова Максютова ТАСС.
Также он сообщил, что специалисты центра выявили более 80 мутаций коронавируса, но они не оказывают влияния на эффективность разработанного препарата.
"В настоящий момент более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных. Но эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины", – сказал Максютов.
На сегодняшний день в России уже зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи.
Вторую разработали в новосибирском центре "Вектор" и назвали "ЭпиВакКорона". На подходе третья вакцина, над которой работают специалисты Центра имени Чумакова РАН.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что за рубежом сформировался повышенный спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Представитель Кремля отметил, что продажи вакцины проходят на фоне высокого спроса. За взаимодействие с зарубежными покупателями в РФ отвечает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Данные об эффективности вакцины "Спутник V" получат в начале ноября
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