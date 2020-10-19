Российская вакцина от COVID-19 пользуется спросом за рубежом – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За рубежом сформировался повышенный спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами", – заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что продажи вакцины проходят на фоне высокого спроса. За взаимодействие с зарубежными покупателями в РФ отвечает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что объемы производства вакцины от коронавируса в России весной 2021 года могут составить 15 миллионов доз ежемесячно. Речь идет только о препарате "Спутник V", который был зарегистрирован в августе 2020 года.
Помимо этой вакцины, уже зарегистрирован препарат "ЭпиВакКорона", разработанный в центре "Вектор". Первая партия будет выпущена в конце октября.
Испытание вакцины "Спутник V" началось на добровольцах старше 60 лет
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