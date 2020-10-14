Россия планирует весной выпускать 15 млн доз вакцины от COVID-19 в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что объемы производства вакцины от коронавируса в России весной следующего года могут составит 15 миллионов доз ежемесячно. Речь идет о препарате "Спутник V", разработанном НИЦ Гамалеи и РФПИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель ведомства подчеркнул, что рост производства будет происходить постепенно. Так, в декабре 2020 года планируется выпустить 1,5 миллиона доз, в январе 2021 – от 3 до 3,5 миллиона.

По словам Мантурова, фармкомпаниям, занимающимся работой над вакциной, необходимо увеличивать объем производства с 50-килограммовых реакторов на тысячные. Он добавил, что о количестве ежемесячного производства можно будет судить, когда подтвердятся качество и стабильность вакцины на больших реакторах.

"А дальше уже внутренний рынок и внешний рынок. Вы же не можете в день выполнить вакцинаций больше какого-то количества, для этого должны медицинские учреждения тоже масштабироваться, будут и передвижные, как сейчас с гриппом, например. Это уже вопрос системы здравоохранения и логистики принятия решения", – сказал глава министерства.

При этом он выразил надежду, что российская вакцина в будущем будет экспортироваться. Так, по его словам, ведутся переговоры о соглашениях по данному вопросу с Индией, Латинской Америкой, Казахстаном, Белоруссией.

"В первую очередь, естественно, будет выполняться вакцинация нашего населения, а после этого, как возможности появятся, будем поставлять на экспорт", – заключил Мантуров.

Ранее сообщалось, что в гражданский оборот вакцина от коронавируса может поступить в конце ноября – начале декабря. Отмечается, что обеспечение населения вакциной защитит его от инфекции.

