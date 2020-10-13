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Общество

13:19

Гинцбург заявил о "чрезвычайно приятной" для коронавируса погоде

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что похолодание на будущей неделе будет способствовать распространению коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Следующая неделя чрезвычайно неприятная для людей, но приятная для коронавируса. Мокрые ноги, простуда, холодные ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот", – отметил Гинцбург.

Ранее ВОЗ заявила об отсутствии второй волны пандемии коронавируса в мире. Специалисты отмечают, что есть страны, где сейчас наблюдается рост числа новых случаев, однако есть и страны, где идет снижение.

В России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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