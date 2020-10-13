ВОЗ заявила об отсутствии второй волны пандемии коронавируса в мире

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Виды и формы коронавируса показывают, что второй волны пандемии COVID-19 нет. Об этом сообщила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.
Она отметила, что есть страны, где сейчас наблюдается рост числа новых случаев, однако есть и страны, где идет снижение.
"Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение числа заболевших", – цитирует Ницан РИА Новости.
По ее словам, многие не осознают, какую угрозу несет COVID-19. Она обратила внимание на то, что только 5% населения в мире заболело критическим образом и их жизнь под угрозой.
По данным ВОЗ на 13 октября, в мире выявлено уже более 37,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,074 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.
Ранее глава РФПИ рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V".
Назван среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в России
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