Роспотребнадзор нашел коронавирус в магазинах, транспорте и больницах

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Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили частицы коронавируса в медицинских учреждениях, транспорте и магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты провели более 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, в итоге положительные пробы были обнаружены в 134 из них. При этом отмечается, что в продуктах питания частицы вируса не были найдены.

В пресс-службе добавили, что сотрудники Роспотребнадзора и дальше намерены проводить мероприятия по исследованию объектов окружающей среды на наличие коронавируса.

В России за последние сутки выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.

