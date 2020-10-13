Тяжелые формы аллергии являются противопоказанием для вакцины "Вектора" от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Тяжелые формы аллергии и заболевания в стадии обострения являются противопоказанием для введения вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что вакцину нельзя вводить при гиперчувствительности к компонентам препарата, тяжелых формах аллергии, реакции или поствакцинальном осложнении на предыдущее введение препарата. Среди противопоказаний также острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения. В таких случаях, подчеркивают в Роспотребнадзоре, прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.
"При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры", – сообщили в Роспотребнадзоре. Также в ведомстве рассказали, что противопоказанием являются первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.
Известно, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение министерства здравоохранения России на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Пострегистрационные исследования вакцины "Вектора" планируют начать в ноябре – декабре.
Ранее глава РФПИ рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V" центра имени Гамалеи. В России провакцинированы уже более 12 тысяч человек. Клинические испытания, отмечают эксперты, идут успешно.
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