Врач рассказал, почему переболевшим COVID-19 нужно соблюдать меры безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переболевшим коронавирусом людям необходимо тщательно соблюдать меры гигиены, поскольку вирус может оседать на одежде, рассказал главный врач медицинского центра МФТИ Алексей Чуршин.

"Поэтому необходимо продолжать соблюдать все профилактические мероприятия. При возвращении домой лучше снять верхнюю одежду и выстирать ее в горячей воде или прогладить утюгом. Также следует помнить, что вирус дольше живет во влажной среде, и следует высушить промокшую верхнюю одежду", – рассказал Чуршин Агентству "Москва".

Врач выразил мнение, что переболевшие COVID-19 весной могут вновь заразиться.

"У некоторых пациентов уже через пару месяцев уровень антител резко снижается вплоть до исчезновения", – отметил Чуршин.

Он напомнил, что в осенний период растет уровень заболеваемости респираторными инфекциями.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов выразил мнение, что иммунитет к инфекции у переболевших сохраняется примерно полгода. Так, в течение 3–4 месяцев у пациентов происходит снижение числа антител. При этом через 5–6 месяцев организм полностью перестает отвечать на коронавирусный антиген, считает ученый. По его словам, те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь могут заразиться COVID-19.

В Москве создан запас средств индивидуальной защиты на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия.

