Голикова и Попова сделали прививки от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом заявил Владимир Путин, сообщает "Интерфакс".

"Я хочу поприветствовать Владимира Вольфовича, он сказал, что он сделал прививку. Хочу вас проинформировать, правда, может, и не стоило об этом говорить, но и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки", – сказал Владимир Путин на встрече с руководителями фракций ГД.

Российский глава добавил, что члены правительства не отстают от лидеров фракций. "Тем более что это люди, которые отвечают за этот вид деятельности, за эту работу", – обращает внимание Путин. По словам президента, последствий прививки у них не было.

"Так что это правильная вещь", – напомнил президент о важности прививки от коронавирусной инфекции.

Ранее Путин заявил, что люди из его окружения привились от COVID-19. Он отметил, что в середине октября может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор".

Всего на сегодняшний день в РФ выявили 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.

