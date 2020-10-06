Путин заявил, что люди из его окружения привились от COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что многие из его окружения получили вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"В моем окружении очень много близких мне людей и близких родственников мы вакцинировали. Все сотрудники, которые вокруг меня работают. Речь идет о десятках людей", – заявил российский лидер.
По словам Путина, у некоторых из этого числа были зафиксированы незначительные симптомы.
"Мы здесь в России эту тему обсуждаем постоянно. Люди знают, что может температура подняться, ломота какая-то. При определенной вакцинации это естественно. При определенных видах вакцин этого не происходит", – объяснил президент.
Кроме того, вакцину получили представители руководства министерства обороны РФ.
Глава государства отметил, что в середине октября может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор"
Ранее на встрече с представителями фракций в Госдуме глава государства подчеркнул, что власти готовы к любому развитию ситуации по коронавирусу. Путин отметил, что в приоритете – поддержка граждан, социальной сферы и системы здравоохранения.
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