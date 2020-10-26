Специальный раздел о вакцине против COVID-19 появился на сайте Роспотребнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Подробную информацию о вакцине для профилактики коронавируса разместили на официальном сайте Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства анонсировали специальный раздел на портале.
"В связи с повышенным интересом к разработанной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" вакцине "ЭпиВакКорона" на сайте Роспотребнадзора размещен специальный раздел о вакцине для профилактики COVID-19", – указано в сообщении.
На данный момент на сайте есть ответы на часто задаваемые вопросы о препарате, а также ссылка на инструкцию к нему с подробным описанием состава.
Кроме того, в раздел добавили сведения о вакцине "ЭпиВакКорон" из Государственного реестра лекарственных средств и материал о видах вакцин для борьбы с распространением COVID-19.
В Роспотребнадзоре уточнили, что информация будет дополняться в зависимости от поступления новых данных.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Сейчас препарат, получивший название "Спутник V", находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране появилась вакцина "ЭпиВакКорона".
Министр здравоохранения РФ заявил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной. По его словам, на доступность повлияет широкий ассортимент препаратов.
Вакцина от COVID-19 в России будет бесплатной и доступной
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