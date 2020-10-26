Специальный раздел о вакцине против COVID-19 появился на сайте Роспотребнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подробную информацию о вакцине для профилактики коронавируса разместили на официальном сайте Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства анонсировали специальный раздел на портале.

"В связи с повышенным интересом к разработанной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" вакцине "ЭпиВакКорона" на сайте Роспотребнадзора размещен специальный раздел о вакцине для профилактики COVID-19", – указано в сообщении.

На данный момент на сайте есть ответы на часто задаваемые вопросы о препарате, а также ссылка на инструкцию к нему с подробным описанием состава.

Кроме того, в раздел добавили сведения о вакцине "ЭпиВакКорон" из Государственного реестра лекарственных средств и материал о видах вакцин для борьбы с распространением COVID-19.

В Роспотребнадзоре уточнили, что информация будет дополняться в зависимости от поступления новых данных.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Сейчас препарат, получивший название "Спутник V", находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране появилась вакцина "ЭпиВакКорона".

Министр здравоохранения РФ заявил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной. По его словам, на доступность повлияет широкий ассортимент препаратов.

