Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Лекарственные препараты никогда не заменят вакцину, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает газета "Известия".
"Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга", – сказал специалист.
По его словам, на уровне лекарств ситуация может поменяться, когда специалисты получат моноклональные антитела в виде препарата против COVID-19.
По мнению генерального директора компании "Р-Фарм" Василия Игнатьева, массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".
Эту вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране зарегистрировали вакцину "ЭпиВакКорона".
Третья российская вакцина от COVID-19 готовится к регистрации
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