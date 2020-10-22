Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лекарственные препараты никогда не заменят вакцину, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает газета "Известия".

"Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга", – сказал специалист.

По его словам, на уровне лекарств ситуация может поменяться, когда специалисты получат моноклональные антитела в виде препарата против COVID-19.

По мнению генерального директора компании "Р-Фарм" Василия Игнатьева, массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".

Эту вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране зарегистрировали вакцину "ЭпиВакКорона".

