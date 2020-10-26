Роспотребнадзор оценил влияние вакцины "Вектора" на репродуктивное здоровье

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора

Вакцина "ЭпиВакКорона" против коронавирусной инфекции, которую разработали специалисты центра "Вектор", по предварительным данным, безопасна для репродуктивного здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как уточняется, специалисты планируют завершить полный цикл исследований репродуктивной токсичности препарата в декабре этого года.

"В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины "ЭпиВакКорона" на структуру половых желез", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что специалисты будут на протяжении долгого времени наблюдать добровольцев, которые сделали прививку, чтобы выявить любые отклонения.

По мнению генерального директора компании "Р-Фарм" Василия Игнатьева, массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".

Эту вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране зарегистрировали вакцину "ЭпиВакКорона".

