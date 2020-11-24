Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

"При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации вакцинация носит добровольный характер", – подчеркнула Голикова.

По ее словам, в настоящее время в оборот уже выпущено порядка 117 тысяч доз вакцины. Речь идет о препарате "Спутник V". До конца года в планах значится производство еще более 2 миллионов доз.

"Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников", – подчеркнула Голикова.

Кроме того, она добавила, что создатели вакцины "ЭпиВакКорона" получили разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований. Ведется работа по внедрению препарата в гражданский оборот.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в России массовая вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшие месяцы.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявлял, что вакцинация "Спутником V" может стартовать в начале следующего года. По его словам, принять участие в ней смогут все россияне вне зависимости от профессии. Он уточнил, что в январе – феврале планируют отгружать ежемесячно порядка 5–6 миллионов доз.

При этом до конца года планируется привить от коронавируса порядка 1,5 миллиона человек. В ходе пострегистрационных испытаний вакцины никаких новых побочных эффектов не было. Около 80% людей, сделавших прививку, не имеют никаких нежелательных реакций.

