Не менее 1,5 млн человек будут привиты в РФ от коронавируса до конца года

Фото: Агентство "Москва"
Не менее 1,5 миллиона человек планируется привить в РФ от коронавируса в 2020 году, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала Москва 24.
"Не меньше 1,5 миллиона привьются в этом году. Всего порядка 40-45 тысяч наших граждан уже привились", – отметил он.
По словам Гинцбурга, в ходе пострегистрационных испытаний вакцины никаких новых побочных эффектов не было. Около 80% людей, сделавших прививку, не имеют никаких нежелательных реакций.
Ранее специалисты государственного научного центра "Вектор" обнаружили более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью. Все соединения оказались перспективными для создания лечебных препаратов против COVID-19.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что с 15 ноября могут начаться пострегистрационные исследования вакцины "Вектора" от коронавируса. По ее словам, сейчас ведется работа по введению данной вакцины в гражданский оборот.
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