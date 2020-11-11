Голикова сообщила о сроках пострегистрационных испытаний вакцины "Вектора"

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с 15 ноября могут начаться пострегистрационные исследования вакцины "Вектора" от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в настоящий момент ведется работа по введению данной вакцины в гражданский оборот.

"Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", – заявила Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом в стране остается управляемой.

"Среднесуточный показатель интенсивный на 100 тысяч населения в РФ за прошедшую неделю в среднем составил 13 на 100 тысяч населения. Нам удается удерживать ситуацию управляемой", – подчеркнула она.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" создали на базе Центра имени Гамалеи. К производству второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" приступили 27 октября.

Ранее стало известно, что центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19. Специалисты сообщили, что водный экстракт березового гриба чаги показал высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, что может говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов.

