Голикова сообщила о сроках пострегистрационных испытаний вакцины "Вектора"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с 15 ноября могут начаться пострегистрационные исследования вакцины "Вектора" от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Она отметила, что в настоящий момент ведется работа по введению данной вакцины в гражданский оборот.
"Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", – заявила Голикова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом в стране остается управляемой.
"Среднесуточный показатель интенсивный на 100 тысяч населения в РФ за прошедшую неделю в среднем составил 13 на 100 тысяч населения. Нам удается удерживать ситуацию управляемой", – подчеркнула она.
Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" создали на базе Центра имени Гамалеи. К производству второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" приступили 27 октября.
Ранее стало известно, что центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19. Специалисты сообщили, что водный экстракт березового гриба чаги показал высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, что может говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов.
Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: