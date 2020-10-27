Роспотребнадзор объяснил ужесточение масочного режима

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России ужесточаются противоэпидемические меры в связи с рисками ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что с 28 октября в стране начинает действовать обязательный масочный режим. За несоблюдение данных мер предусматривается ответственность.

"Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, потому что риски развития ситуации есть, ухудшения ситуации есть, если мы не начнем исполнять все те требования, которые есть", – высказалась глава ведомства.

Попова отметила, что во многих субъектах страны остальные ограничения могут соблюдаться согласно эпидемиологической ситуации.

При этом она не исключила возможности ввода новых мер по предупреждению распространения коронавируса.

За последние сутки в РФ выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 1 547 774 заболевших. За весь период умерли 26 589 человек, выздоровели 1 158 940 человек.

