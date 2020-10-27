В ГД оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал предписание Роспотребнадзора носить маски в местах массового пребывания людей.

"На 100%, наверное, маски, перчатки и санитайзеры не защищают от коронавируса. Но риск, очевидно, снижают", – цитирует RT слова Нилова.

Он подчеркнул, что маски в том числе защищают окружающих от инфицирования другими вирусами, особенно тех, которые передаются воздушно-капельным путем. Депутат добавил, что подобные рекомендации в первую очередь направлены на защиту граждан от вирусов, поэтому он рекомендовал с понимаем отнестись к ним.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому всем гражданам РФ с 28 октября предписано носить маски в местах массового пребывания (где одновременно могут находиться более 50 человек), в транспорте, на парковках и в лифтах.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 1 547 774 заболевших. За весь период умерли 26 589 человек, выздоровели 1 158 940 человек.

