В Роспотребнадзоре разъяснили новые рекомендации по масочному режиму

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В Роспотребнадзоре заявили, что с 28 октября ношение масок станет обязательным в местах, где одновременно могут находиться более 50 человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По аналогии права под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек", – говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому всем гражданам РФ предписано носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Также в ведомстве запретили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 23:00 до 06:00. При этом в ведомстве уточнили, что решение о закрытии ночных клубов каждый регион принимает самостоятельно.

Высшим должностным лицам предписано обеспечить своевременное принятие мер для стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В постановлении также указано, что повсеместно в России необходимо организовать меры для усиления санитарной безопасности лиц старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Все регионы РФ, согласно постановлению Роспотребнадзора, также должны проводить не менее 150 исследований на коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 1 547 774 заболевших. За весь период умерли 26 589 человек, выздоровели 1 158 940 человек.

