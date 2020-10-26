Собянин открыл пятый резервный госпиталь для лечения больных COVID-19

11:51
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Для оказания помощи пациентам в медучреждении оборудовали 1,2 тысячи коек, из которых 300 коек отдали для реанимационного блока.
"Для того чтобы обеспечить безусловное оказание медицинской помощи всем москвичам, мы вводим резервные корпуса, которые дают нам возможность не трогать основную плановую и экстренную помощь. Последний пятый такой мощный резервный госпиталь развернут на базе одного из самых основных центров страны по борьбе с СОVID – это центр в Коммунарке", – рассказал Собянин.
Мэр города подчеркнул, что резервный госпиталь оборудован всем необходимым для осуществления помощи горожанам. В ближайшее время там также создадут приемное отделение с мобильным КТ-оборудованием и лабораторию в дополнение к уже действующей.
Собянин отметил, что госпиталь в том числе обеспечен водой, электроэнергией, теплом, канализацией, а также имеет сложнейшее обеспечение медицинскими газами. Мэр выразил надежду, что создание подобных госпиталей даст городу прочный запас коечного фонда и позволит сохранить процедуру по оказанию плановой помощи.
Первых пациентов госпиталь в Коммунарке принял 7 октября. Сейчас там проходят лечение 163 пациента. За их состоянием следят 399 специалистов. Всего в столице развернуто около 15 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом.
В начале октября в Москве заработали два временных госпиталя. Один находится в ледовом дворце "Крылатское", другой – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Также пациентов принимают в развернутых госпиталях на ВДНХ и Каширском шоссе.
За последние сутки в России подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве выявили 5 224 новых случая COVID-19. Всего в стране диагностировано 1 531 224 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции.
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