В ВОЗ выразили надежду, что скоро смогут рекомендовать к использованию вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Всемирная организация здравоохранения надеется, что уже скоро сможет рекомендовать к использованию вакцины от COVID-19, которые разработали в России и других странах. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, выступая на форуме "Здоровое общество".
"ВОЗ очень высоко оценивает усилия по созданию вакцин, и мы ожидаем, что в близком времени вакцины из РФ и других стран пройдут исследования ВОЗ и что на их основании будут рекомендации, что наконец-то будет возможно, доступно людям вакцинироваться в ближайшее время", – цитирует Вуйнович ТАСС.
На форуме также выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая сообщила, что в России началось производство второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".
Ранее подробную информацию о вакцине для профилактики коронавируса разместили на официальном сайте Роспотребнадзора. В специальном разделе указан полный состав препарата.
Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе этого года. На сегодняшний день препарат, получивший название "Спутник V", находится на пострегистрационной стадии испытаний.
Вторая вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Препарат безопасен для аллергиков и пожилых людей, а также лиц с хроническими заболеваниями.
В центре "Вектор" также начали разработку совместной вакцины против COVID-19 и гриппа.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что беременеть после прививки от коронавирусной инфекции неопасно. В то же время специалист уточнил, что планировать зачатие можно только после вакцинации, а не в период между первой и второй прививками.
ВОЗ надеется, что скоро сможет рекомендовать к использованию вакцины от COVID-19
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