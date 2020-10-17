Медики фиксируют рост числа мертворождений на фоне пандемии коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Резкое снижение числа преждевременных родов отмечают медики по всему миру.
Они связывают это с отсутствием стресса в домашних условиях и очистившимся воздухом.
Однако некоторые врачи утверждают, что уменьшение числа недоношенных детей вызвано увеличением случаев мертворождения, рассказала "Газете.ру" акушер-гинеколог Маргарита Минасян.
По ее словам, к мертворождению приводит отсутствие четких инструкций по лечению COVID-19 у беременных, а также нежелание самих рожениц рассказывать врачам о перенесенном заболевании.
Медик уточнила, что коронавирус приводит к внутрисосудистому свертыванию крови, которое для плода может обернуться трагическими последствиями.
Ранее ученые из Ливерпульского университета выяснили, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода.
Также специалисты утверждают, что наименее подвержены риску заражения COVID-19 люди, у которых первая группа крови.
За последние сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву пришлось 4 648 новых случаев коронавируса, Санкт-Петербург – 659, Московскую область – 458.
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