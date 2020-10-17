Медики фиксируют рост числа мертворождений на фоне пандемии коронавируса

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Резкое снижение числа преждевременных родов отмечают медики по всему миру.

Они связывают это с отсутствием стресса в домашних условиях и очистившимся воздухом.

Однако некоторые врачи утверждают, что уменьшение числа недоношенных детей вызвано увеличением случаев мертворождения, рассказала "Газете.ру" акушер-гинеколог Маргарита Минасян.

По ее словам, к мертворождению приводит отсутствие четких инструкций по лечению COVID-19 у беременных, а также нежелание самих рожениц рассказывать врачам о перенесенном заболевании.

Медик уточнила, что коронавирус приводит к внутрисосудистому свертыванию крови, которое для плода может обернуться трагическими последствиями.

Ранее ученые из Ливерпульского университета выяснили, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода.

Также специалисты утверждают, что наименее подвержены риску заражения COVID-19 люди, у которых первая группа крови.

За последние сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву пришлось 4 648 новых случаев коронавируса, Санкт-Петербург – 659, Московскую область – 458.