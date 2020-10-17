Ученые назвали наименее подверженную риску заражения COVID-19 группу людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ученые из Дании провели несколько исследований и пришли к выводу, что наименее подвержены риску заражения COVID-19 люди, у которых первая группа крови. Результаты исследования опубликовал MedicalXpress.
Специалисты сравнили данные более 473 тысяч человек, которые сдали тест на COVID-19. В ходе исследования выяснилось, что среди тех, у кого был положительный результат, было меньше всего людей с первой группой крови и больше со второй, третьей и четвертой.
По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что рост числа случаев коронавируса вызван среди прочего увеличением числа источников заражения. По словам Поповой, число источников растет сообразно с числом проводимых тестирований. Как следствие, повышается и сама заболеваемость коронавирусом в целом.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что остановить распространение коронавируса возможно, если соблюдать все необходимые меры предосторожности. По ее словам, гражданам следует проявлять больше ответственности.
За последние сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву пришлось 4 648 новых случаев коронавируса, Санкт-Петербург – 659, Московскую область – 458.
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