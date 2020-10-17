Ученые назвали фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от COVID-19

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Ученые из Ливерпульского университета выяснили, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода. Исследование опубликовано на bioRxiv.

В ходе эксперимента специалисты заразили одну группу мышей коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и коронавирусом. В результате у грызунов из второй группы мышей течение заболевания было более тяжелым.

Один из авторов исследования отметил, что усиленная воспалительная реакция наблюдалась даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией.

По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая усиливает негативное влияние на организм.

Ранее ученые из Дании провели несколько исследований и пришли к выводу, что наименее подвержены риску заражения COVID-19 люди, у которых первая группа крови.

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

За последние сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву пришлось 4 648 новых случаев коронавируса, Санкт-Петербург – 659, Московскую область – 458.