Попова допустила введение дополнительных ограничений в России из-за COVID-19

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Если в России не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом, в стране могут ввести дополнительные ограничения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, важно не допустить дальнейшего распространения COVID-19. Для этого необходимо носить маски и перчатки, а также беречь себя всеми доступными способами, передает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому всем гражданам РФ с 28 октября предписано носить маски в местах массового пребывания в транспорте, на парковках и в лифтах.

За последние сутки в РФ выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 1 547 774 заболевших. За весь период умерли 26 589 человек, выздоровели 1 158 940 человек.

