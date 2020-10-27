Попова заявила, что массовой вакцинации от COVID-19 ждать осталось недолго

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется совсем скоро, заявила в эфире телеканала "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сейчас налажено производство, продолжается наращивание объемов. Ну и, конечно, все правила по соблюдению безопасности вакцин. Каждая серия должна пройти определенные этапы, обеспечивающие безопасность каждой серии. На это тоже требуется время. Я думаю, что ждать осталось недолго", – заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сама по себе вакцина не ликвидирует возможности заражения. Она защищает от развития тяжелой формы заболевания.

Ранее Попова заявила, что в России наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом. Она подчеркнула, что в стране должны вводиться адекватные меры по борьбе с инфекцией.

С 28 октября в России начинает действовать обязательный масочный режим. За несоблюдение данных правил предусматривается ответственность.

За последние сутки в РФ выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 1 547 774 заболевших. За весь период умерли 26 589 человек, выздоровели 1 158 940 человек.

