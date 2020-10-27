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Общество

20:32

Попова назвала эпидситуацию в России напряженной

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В России наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ведомства подчеркнула, что в стране должны вводиться адекватные меры по борьбе с инфекцией.

Она также объяснила, что с 28 октября в стране начинает действовать обязательный масочный режим.

Ужесточение мер, по словам Поповой, необходимо в связи с рисками ухудшения ситуации с COVID-19.

При этом глава Роспотребнадзора не исключила возможности ввода новых ограничений по предупреждению распространения коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что второго локдауна в России можно избежать при обеспечении безопасности людей.

Она отметила, что в данном вопросе необходимо предпринимать совместные усилия, также следует обеспечить безопасность трудовых коллективов, которые работают в стране. Помимо этого, вице-премьер указала на необходимость своевременного оказания медицинской помощи. Также она заявила о важности мероприятий по профилактике коронавируса.

Голикова назвала способ избежать второго локдауна из-за коронавируса

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