Попова назвала эпидситуацию в России напряженной

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В России наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ведомства подчеркнула, что в стране должны вводиться адекватные меры по борьбе с инфекцией.
Она также объяснила, что с 28 октября в стране начинает действовать обязательный масочный режим.
Ужесточение мер, по словам Поповой, необходимо в связи с рисками ухудшения ситуации с COVID-19.
При этом глава Роспотребнадзора не исключила возможности ввода новых ограничений по предупреждению распространения коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что второго локдауна в России можно избежать при обеспечении безопасности людей.
Она отметила, что в данном вопросе необходимо предпринимать совместные усилия, также следует обеспечить безопасность трудовых коллективов, которые работают в стране. Помимо этого, вице-премьер указала на необходимость своевременного оказания медицинской помощи. Также она заявила о важности мероприятий по профилактике коронавируса.
Голикова назвала способ избежать второго локдауна из-за коронавируса
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