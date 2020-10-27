Голикова рассказала, как можно избежать второго локдауна

17:14
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что второго локдауна в России можно избежать при обеспечении безопасности людей, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что в данном вопросе необходимо предпринимать совместные усилия, также следует обеспечить безопасность трудовых коллективов, которые работают в стране.
Помимо этого, вице-премьер указала на необходимость своевременного оказания медицинской помощи. Также она заявила о важности мероприятий по профилактике коронавируса.
"Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями", – отметила Голикова на расширенном заседании Координационного совета "Деловой России".
Ранее Дмитрий Песков заявил, что столичные власти не ведут переговоров по поводу введения локдауна в России. Он отметил, что смена тактики борьбы с коронавирусом по сравнению с весенним периодом обусловлена более основательной подготовкой страны к COVID-19, чем тогда.
Сергей Собянин сообщал, что в столице ничего не планируется закрывать в связи с ситуацией с коронавирусом. Он отметил, что прекращение работы предприятий – самая последняя мера, которая может быть задействована в рамках противодействия COVID-19.
За последние сутки в России зарегистрировали 16 550 новых случаев коронавируса. Всего на территории РФ за все время пандемии выявили 1 547 774 заболевших. 1 158 940 пациентов вылечились от COVID-19, 26 589 скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией.
Путин заявил, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни
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