Эксперт назвал топ-5 мест, где повышается риск заражения COVID-19

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Кандидат медицинских наук, глава ЛОР-клиники, врач высшей категории Владимир Зайцев представил топ-5 мест, где выше всего вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт заявил, что опаснее всего находиться в месте с большим количеством людей, а также в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией.

На первое место "антирейтинга" специалист поставил общественный транспорт. Особенно опасны, отмечает Зайцев, частные перевозчики – зачастую они не уделяют должного внимания мерам профилактики распространения коронавируса.

При этом эксперт отметил усилия сотрудников государственных предприятий.

"Для поддержки транспортников надо сказать, что принимаются беспрецедентные меры для обработок вагонов метро, наземного транспорта. Это происходит не один раз в сутки, а перед каждым выходом в рейс", – подчеркнул Зайцев.

Он сообщил, что специалисты обрабатывают сидения, используют ультрафиолет и холодный туман. Кроме того, Зайцев напомнил о том, что в метро работают сотрудники подземки и полицейские, которые проверяют у пассажиров наличие средств индивидуальной защиты.

Также врач указал в тройке "лидеров" торговые центры и небольшие магазины, ночные клубы и развлекательные пространства. Эксперт отметил, что часто эти помещения расположены в подвалах или полуподвалах, в них нет должного вентиляционного оборудования и окон.

Также в топ-5 Зайцев внес кинотеатры и другие площадки, где проводятся культурно-массовые мероприятия, а также клиники и лаборатории, где проводят тестирование на коронавирус.

"Анализы идет сдавать здоровый человек, который хочет получить справку, что он здоров, для личных целей, и человек, который недомогает и хочет узнать, если у него инфекция или нет. Все ждут вместе, и там гипотетически тоже можно заразиться", – пояснил врач.

Чтобы избежать заражения, Зайцев рекомендовал гражданам в очереди использовать средства индивидуальной защиты, а также обязательно соблюдать социальную дистанцию.

Ранее эксперт назвал возможные сроки спада COVID-19. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что в России заболеваемость коронавирусом выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года.