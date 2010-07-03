Как и когда рассказывать ребенку о коронавирусе, чтобы не напугать?

Сезонный рост заболеваемости, дистанционное обучение, ограничения массовых мероприятий и новые правила жизни. И по-прежнему актуален вопрос: как рассказывать детям о COVID-19? Как не напугать и дать исчерпывающую информацию? На какие источники опираться? Информацию собрала журналист и мама Евгения Артамонова.





Мне кажется, когда у ребенка появляются вопросы, на них обязательно нужно отвечать. И неважно, случилось это в три года или в десять лет. Главное – быть тем значимым взрослым, от которого он получит интересующую информацию, чтобы его не напугали слухи, сплетни, детские страшилки, которые, без сомнения, гуляют в маленьких сообществах.

Еще я убеждена, что нужно говорить правду. Не придумывая. Но, безусловно, адаптируя объяснение под возраст ребенка. Совсем малышам необязательно знать всех нюансов. А чтобы грамотно подобрать слова, взрослому стоит заранее подготовиться.

Официальные источники



Пункт про "честность" есть в официальных рекомендациях Роспотребнадзора, которые в ведомстве опубликовали еще в марте этого года.

Вот основные тезисы, которые помогут в разговоре.



1. Задавайте открытые вопросы и слушайте. Узнайте, какой информацией располагает ребенок. Если малыш совсем маленький и не в курсе происходящего – не поднимайте тему коронавируса, просто обратите внимание на личную гигиену.

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком. Не обманывайте, но адаптируйте информацию под возраст. Малышам необязательно знать всех нюансов.

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей. Самый простой и действенный способ защиты от вирусов, известный всем, – частое и тщательное мытье рук. А также рекомендуется чихать в локоть, не подходить близко к людям, у которых есть симптомы простуды.

4. Подбодрите их. Вы можете помочь своим детям справиться со стрессом, предоставляя им возможность играть и отдыхать, когда это возможно, и следовать максимально привычному расписанию.

5. Проверьте, испытывают ли они на себе стигму или распространяют ее. Речь идет о дискриминации и буллинге. Дети могут дразнить и запугивать друг друга, используя информацию о коронавирусе. Объясните, что такое поведение неправильно.

6. Ищите помощников. Рассказывайте позитивные истории о борьбе с вирусом. О медиках, ученых и любых других людях.

7. Позаботьтесь о себе. Дети тонко чувствуют настроение взрослых. Если вы обеспокоены, найдите возможность расслабиться и восстановить силы.

8. Завершите разговор, демонстрируя заботу. В конце постарайтесь понять, как ребенок воспринял беседу. Скажите, что он всегда может обратиться к вам, если чем-то обеспокоен.

Это информация подготовлена ведомством на основе материалов ЮНИСЕФ, у которых на сайте можно найти отличные ролики о том, как весело изучать правило мытья рук под веселую песню или танец.



Фото: Роспотребнадзор

Книги и мультфильмы



В Сети можно найти детскую книжку о распространении коронавируса, созданную испанской художницей Мануэллой Малиной и переведенную на разные языки. Главный герой – коронавирус – рассказывает о том, как он любит путешествовать и перепрыгивать с одной руки на другую.

В книге все объясняется доходчиво и просто, а ребенок может поделиться своими эмоциями с помощью рисунков. Большое внимание уделено и мытью рук, что особенно актуально для совсем маленьких. Им, кстати, можно показывать познавательные мультфильмы о гигиене и без привязки конкретно к COVID-19. Например, "Малышариков" – про мыло. А тем, кто постарше, – о микробах: серию из "Фиксиков" или из мультфильмов "Три кота" и "Смешариков".

Опыт родителей в Сети



В целом есть ощущение, что к изменившимся реалиям все уже привыкли: и родители и дети. Последние стали чаще ходить в масках, повторяя за взрослыми. А в мамских сообществах на вопрос о том, как рассказывать детям о коронавирусе, делятся, насколько дети приспособились: у одних четырехлетки возмущаются нарушениями социальной дистанции в общественных местах, у других дети сами рассказывают о вирусе, принося информацию из школы.