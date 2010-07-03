Как найти няню: на время и на постоянную работу

Как найти няню? Что обязательно прописать в объявлении о вакансии и на какой бюджет ориентироваться? Разбиралась журналист и мама Евгения Артамонова.



Найти хорошую няню – настоящий квест. Нам повезло! Встретились с первым понравившимся кандидатом, после предварительного телефонного собеседования и все.

Возможно, дело в том, что активным действиям предшествовал долгий процесс наблюдения, изучения рынка и опыта как родителей, так и самих нянь. Спасибо полезным сообществам на Facebook (о них – в одном из предыдущих текстов). Около года я присматривалась и решалась. А потом пандемия и самоизоляция дали волшебный пендель и мы разместили объявление.

Для быстрого достижения желаемого результата важно четко определить, что вам нужно, и грамотно составить текст вакансии. Расплывчатые обязанности или слишком жесткие требования оттолкнут большое количество кандидатов. Чем подробнее прописано, тем лучше: за что отвечает няня, входит ли в обязанности приготовление еды и уборка, как оплачиваются переработки, зарплата на окладе или почасовая, что с больничными и отпусками, какие моменты особенно важны для семьи, а в чем вы готовы уступить.



В обязанности няни чаще всего входит все, что касается развития ребенка и ухода за ним, а также приготовление пищи для себя и малыша.





Помимо этого, уставшие родители нередко хотят от няни дополнительной помощи по дому, чем сильно сужают круг потенциальных кандидатов. Далеко не все помощницы готовы к увеличению нагрузки, а если и готовы, то хотят понимать, в какое время и в каком объеме потребуется уборка или приготовление ужина для всей семьи.

Мешать суп одной рукой, а другой укачивать младенца, сами понимаете, удовольствие так себе. Или заниматься обедом во время дневного сна в ущерб своему отдыху. Поэтому или отказывайтесь от уборки совсем (речь, конечно, не идет о раскиданных игрушках) или четко прописывайте детали. Возможно, стоит оговорить дополнительную цену.

Также важно продумать, когда и как отдыхает няня, и указать в объявлении. Если брать в расчет полный рабочий день, на восстановление сил закладывается минимум час.

Имеет значение и возраст. Родители ищут преимущественно женщин 45–50 лет, чтобы свои дети были уже взрослыми, но в то же время оставались сила и энергия носить младенца или бегать за активным тодлером. Молодые и бездетные помощницы тоже пользуются спросом. Но таких соискателей меньше, и в редких случаях удается длительное сотрудничество.

Из дополнительных требований часто указывают наличие медицинской книжки, рекомендации с прошлого места работы, профильное образование (педагогическое и медицинское) и ряд недавно пройденных анализов. В этом году и на коронавирус. Некоторым важны имеющиеся антитела к COVID-19.



Это еще не все. Некоторые родители просят соискателей пройти собеседование с психологом и даже проверку на полиграфе!



Часто встречаются и другие требования: грамотная речь, знание различных развивающих методик и особые личные качества. Кому-то важна строгость и соблюдение правил, другие же склоняются к важности дружеского подхода к ребенку.

На полную ставку найти именно того, кто вам нужен, намного более вероятно, чем на неполный рабочий день. Просто потому, что в оставшееся время человеку придется искать подработку, не все на это согласны. Если вам все же нужна няня на пару дней, распространенный вариант – взять человека на две семьи в одном районе. Или же поспрашивать у пенсионеров, живущих неподалеку.

В семьях, где есть возможность предоставить отдельную комнату, помощниц берут с проживанием, например только в будни или по вахтовому методу: неделя через неделю или месяц через месяц. Оплачиваются и свободное и рабочее время, но находиться с ребенком рядом приходится круглосуточно.

Кстати, няня для двоих детей часто стоит незначительно дороже, чем для одного. Можно сказать, иметь двоих детей выгодно.

В Москве средняя почасовая ставка няни – около 300–350 рублей. Если няню берут на оклад на полный день – в час получается меньше, но прибавляются какие-то привилегии вроде нескольких дней оплачиваемого больничного или компенсации отпуска. Ведь родители – те же работодатели. Чтобы удержать хорошего сотрудника, стоит максимально обеспечить ему комфортные условия труда. Об этом стоит задуматься заранее, еще на этапе составления объявления.

Оклад няни в Москве за полный день (10–12 часов) в пятидневку со стандартными обязанностями – около 60–75 тысяч рублей. Но, конечно, можно найти как дешевле, так и сильно дороже: няня найдется на любой кошелек. Но надо учитывать, что на ценообразование влияют все вышеперечисленные пункты, плюс умение договариваться.

Где искать? Максимально использовать сарафанное радио: спрашивать знакомых и у родителей/нянь на детской площадке. И задействовать интернет. Мамские сообщества в соцсетях, порталы по поиску работы. Или же обратиться в агентство по подбору персонала. Они дают гарантии: проверку нянь, замену, если что-то пойдет не так, и в целом выступают посредником в отношениях. Но за свои услуги берут фиксированную плату. Часто это половина или целый месячный оклад няни.

Если помощь с детьми нужна не на постоянной основе, а разово, к вышеперечисленному можно добавить специализированные агентства, где найдутся не только помощницы на час, но и онлайн-бебиситтеры. Они смогут занять уже подросших детей перед компьютером или телефоном. Найти временных специалистов легко в поисковике по фразе "няня на час".

Удачи в поиске!