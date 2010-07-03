Брить или не брить? Зачем родители до сих пор стригут младенцев налысо

Почему до сих пор бреют детей в годовалом возрасте и какая традиция придет на смену этой – разбиралась журналист и мама Евгения Артамонова.





Не так давно моя знакомая побрила своего годовалого сына налысо. Уж не знаю зачем, в угоду старым традициям – "чтобы волосы росли лучше" – или просто в целях минимального ухода за волосами малыша, но меня это очень удивило. Думала, такой подход в далеком прошлом. Оказывается, нет.

В детстве я, как и многие, не смогла избежать подобной участи. Со старых фотографий смотрит маленькая Женя в красивом платье и с косынкой, скрывающей лысую голову. По словам мамы, на этом настояла бабушка. Мама же тогда, 28 лет назад, была против. Но давление родственников пересилило. А если бы не поддалась на уговоры? Возможно, к 5 у меня бы уже была коса до пояса.

Что говорят в Сети?



Возможно, лет через пять-десять эта "традиция" вообще станет архаизмом. Но сейчас, судя по опыту, которым делятся мамы в сообществах фейсбука, она еще не отошла в прошлое. Сообщений в тематических опросах от тех, кто за, 20–30%. Зачем это сегодня? Некоторые стригут детей под влиянием родственников.



Кто-то считает, что локоны мешают малышу или просто смотрятся не эстетично: младенческий пушок отрастает неравномерно и часто торчит в разные стороны. Другие бреют на всякий случай, вдруг станет лучше.



Откуда все пошло?



Оказалось, корни этого народного поверья уходят в военные и послевоенные годы. Тогда детей стригли налысо в целях гигиены. В сложных условиях жизни страны старались предотвратить развитие педикулеза и лишая. По прошествии времени это просто стало привычно и модно.



Что говорят специалисты?



Сегодня педиатры и трихологи практически в один голос говорят, что от такой процедуры не станет ни хуже и ни лучше. Волосы в принципе меняются по мере взросления ребенка. Густые или редкие – исключительно дело генетики. А вот психологически это может действительно навредить. Не все малыши спокойно воспринимают манипуляции с головой. Особенно в столь юном возрасте.



Своего сына я не брила. Первая стрижка была примерно в год. В специализированной детской парикмахерской. Нам даже положили небольшой локон в мешочек и вручили памятную бумагу. Для этого ведь необязательно избавляться от всех волос. По-моему, отличная альтернатива старой традиции.

Также сегодня актуально новое веяние – возвращение к истокам: не стричь вообще до того момента, пока ребенок сам не захочет это сделать. Как мальчиков, так и девочек. Многие родители считают, что в волосах скрыта внутренняя сила. И мне, если честно, такой подход тоже очень близок.

И действительно, раньше на Руси не трогали волосы вплоть до подросткового возраста. Считалось, что в них сила. Отстригали только локоны в год (не полностью налысо), в качестве своеобразного ритуала – немногие доживали до этого возраста. Потом их сохраняли как талисман и оберег.

Представляете, возможно, наши дети, став уже взрослыми, будут смотреть на свои фотографии и удивляться густой шевелюре.

Интересно, что будет в моде потом?