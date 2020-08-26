Монтессори, Вальдорф, Доман: нужны ли ребенку модные методики раннего развития

Журналист и мама 2-х летнего сына рассуждает о популярных методиках раннего развития и делится тем, как удалось внедрить многие из них в жизнь без особых усилий.



Знакомые периодически спрашивают про развивашки. Я обычно в замешательстве от этого вопроса. Главный мой принцип уже второй год – насколько возможно соблюсти баланс между работой, ребенком, домашними обязанностями и личной жизнью. На то, чтобы специально что-то делать, просто нет времени. Поэтому мне всегда был ближе подход свободного и естественного развития.

Но несколько дней назад, когда начала углубленно изучать этот вопрос, оказалось, развивашки все-таки присутствуют в нашей семье. Какие-то пособия родственники подарили. Что-то начали делать, чтобы просто скоротать время и разнообразить досуг. А что-то удивительным образом само органично вписалось в быт.



И такой подход кажется наиболее оптимальным.



Сейчас сыну 2 года. На мой взгляд, в этом возрасте вообще можно обойтись без всех новомодных методик. Особенно если они в тягость родителям или малышу.

Я, как мама, совсем не боюсь, что "после трех уже поздно". Если растить гения – может быть, да. Но хочу ли я вырастить гения? Не думаю. Хочется вырастить счастливого и открытого миру человека.

Наше правило – заниматься чем-либо в удовольствие. Будь то игра в песочнице дни напролет или оформленные и описанные методики.

У Монтессори мне нравится принцип "помоги мне сделать все самому". Сын радостно накладывает себе еду, приносит ботинки и старается орудовать всем, до чего может дотянуться. Уже давно хочу купить напольный стеллаж для детских книг, чтобы парень мог брать книги и читать, поставить пластмассовый кувшин с водой в зоне досягаемости рядом со стаканом, чтобы сам пил, когда хочет. Представляю, какой урон нас ждет: он очень любит переливать (читай: выливать) воду. Но мне кажется, это классный опыт. И вообще, как будет время, постараюсь повесить и положить все его вещи так, чтобы он смог их брать сам.



Тут, если честно, думаю больше о нас с мужем – чем раньше научится самостоятельности, тем меньше забот. И сын счастлив, и родителям хорошо.





В Вальдорфской педагогике привлекают занятия ручным трудом и садоводством, стремление к натуральным материалам в играх, развитие фантазии и приоритет духовного развития. Садоводство – любовь этого года. Спасибо пандемии: ягоды собирали, траву косили, грядки пропалывали. Не только ребенок, но и мы получили необычный опыт. Даже вырастили свою кинзу. Планируем продолжать и дальше, уже на подоконнике московской квартиры.

Еще у нас дома есть карточки Домана. Тут отдельный привет бабуле, которая их купила. Говорит, что хотела еще по английскому языку, но решила пока ограничиться родным. Карточки обо всем на свете, на каждой есть изображение и название. К ним обращаемся нечасто, по настроению (хотя в инструкции написано, что нужно несколько раз в день). Но сын любит рассматривать иногда. Даже сам просит. Особо ценит строительную технику. Кстати, благодаря этим пособиям и мы с мужем узнали некоторые названия, вроде фронтального и вилочного погрузчиков.

Также в нашей семье муж активно занимается спортом. Причем чаще всего при ребенке, который не прочь присоединиться. Сын любит лазить по шведской стенке, висеть на турнике и кольцах. Физическое развитие наравне с интеллектуальным – один из постулатов системы Никитиных, в которой особое внимание уделяется здоровому образу жизни и закаливанию. Я тоже стараюсь по возможности не кутать малыша и не бояться сквозняков.

Скоро у нас появится няня, она попросила купить японские развивающие тетради Kumon и в нашей жизни появится еще одна методика.

Вот так, без активных усилий и определенных четких планов, все складывается само. Вывод, который я сделала для себя, – стоит ориентироваться на желания и возможности семьи. И делать так, чтобы было комфортно. В этом, мне кажется, залог успеха.

