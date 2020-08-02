Что подарить ребенку: идеи для детей от года до пяти

Журналист и мама Евгения Артамонова делится списком подарков для детей от года до пяти.
Выбор подарка для ребенка – дело непростое. С одной стороны, хочется воплотить в жизнь все свои детские мечты, а с другой – подойти к вопросу рационально и не потратить значительную часть семейного бюджета на очередные игрушки, которые будут пылиться в углу.
Моему сыну Яше вот-вот исполнится два. Чтобы упростить себе и родственникам процесс подготовки к празднику, я составила списки подарков от года до пяти. Идеи принципиально не повторяла, а это значит, что можно заглядывать и в предыдущие возрастные категории, ведь многие вещи актуальны достаточно долго. На объективность не претендую. Да и какая объективность в этом вопросе.
Один год
Ребенку в этом возрасте интересно практически все, что крутится, вертится и издает звуки. Поэтому стоит присматривать игрушки с расчетом на будущее.
- Бизиборд. Сейчас на рынке представлены различные варианты. От совсем маленьких, дорожных, со шнурками-ключами-выключателями до больших в виде деревянных домиков. Если есть время и желание, бизиборд можно изготовить самостоятельно.
- Каталка-утка или каталка-машина. Для тех, кто только учится ходить, это отличная опора, а в дальнейшем интересный предмет для игр. Присмотритесь к ярким вариантам со звуковыми эффектами.
- Детский спортивный комплекс. Долгосрочное вложение, особенно если взять модель повыше и с большим количеством дополнений. Например, качелями и подвесной лестницей. Малыш начинает активно знакомиться со своим телом, и такой помощник будет очень кстати.
- Лего Duplo. Есть разные наборы на любой вкус – от зоопарка до аэропорта. Если ребенку нравится лего, наборы можно покупать в любом возрасте, переходя от одной степени сложности к другой.
- Сухой бассейн. Чтобы устраивать бои шариками с родителями, а также безопасно и весело нырять вглубь.
Два года
В два года малыш уже достаточно хорошо владеет своим телом, может возиться с мелкими частями и совершать физически сложные действия.
- Беговел или самокат. Развивают координацию и отлично подойдут в качестве первого средства передвижения.
- Детская кухня. Подарок для маленьких помощников в приготовлении пищи.
- Железная дорога. Увлекательная игрушка не только для детей, но и для родителей. Особенно для пап.
- Кинетический песок с формочками. Для любителей строить замки.
- Детская коляска или большая машина. Если судить по реакции на детских площадках, они всегда пользуются популярностью.
Три года
С трех лет ребенок начинает осознавать себя как личность. Его все больше занимает сюжетно-ролевая игра. Активно развивается воображение.
- Книги. Сегодня выбор детской литературы настолько велик, что можно без проблем найти книгу, которая понравится даже самому привередливому читателю.
- Магнитный конструктор. Для конструирования чего угодно и развития воображения.
- Впечатления и совместный досуг. Часто для детей самый лучший подарок – внимание значимого взрослого.
- Батут. Убиваем сразу двух зайцев – это развлечение и активная физическая нагрузка.
- Гараж для машин или кукольный домик. Можно придумать массу интересных игр, а заодно получить место для хранения многочисленных игрушек.
Четыре года
Ребенок в этом возрасте отличается повышенной подвижностью, он может без перерывов бегать, прыгать, играть, очень любит помогать взрослым.
- Настольные игры. Веселое времяпрепровождение в кругу семьи.
- Велосипед. Для тех, кто уже вырос из беговела.
- Тематический профессиональный набор. Например, набор врача, пожарного или биолога.
- Фотоаппарат типа "Полароид". Подойдет маленьким любителям фотографировать.
- Путешествие. Поехать туда, куда хочется, вместе.
Пять лет
В пять лет дети как губки впитывают все новое и интересное, тянутся к знаниям. Проявляют себя как маленькие и самостоятельные личности.
- Питомец. Необязательно сразу собаку или кошку. Если родители готовы, можно начать с улитки или муравьиной фермы.
- Новое средство передвижения. Например, скейтборд, ролики. Для еще большего развития спортивных навыков и, возможно, поиска нового увлечения.
- Аксессуары как у взрослых. В этом вопросе нужно ориентироваться на каждого конкретного ребенка. Это могут быть часы, солнцезащитные очки или сумка.
- Маленький квадрокоптер или машина на радиоуправлении. Современные игрушки, которые будут интересны не только малышу, но и родителям.
- Микроскоп или телескоп. Незаменимые помощники в изучении мира.