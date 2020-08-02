Что подарить ребенку: идеи для детей от года до пяти

Журналист и мама Евгения Артамонова делится списком подарков для детей от года до пяти.





Выбор подарка для ребенка – дело непростое. С одной стороны, хочется воплотить в жизнь все свои детские мечты, а с другой – подойти к вопросу рационально и не потратить значительную часть семейного бюджета на очередные игрушки, которые будут пылиться в углу.

Моему сыну Яше вот-вот исполнится два. Чтобы упростить себе и родственникам процесс подготовки к празднику, я составила списки подарков от года до пяти. Идеи принципиально не повторяла, а это значит, что можно заглядывать и в предыдущие возрастные категории, ведь многие вещи актуальны достаточно долго. На объективность не претендую. Да и какая объективность в этом вопросе.



Фото: depositphotos/ Evmefoto

Один год



Ребенку в этом возрасте интересно практически все, что крутится, вертится и издает звуки. Поэтому стоит присматривать игрушки с расчетом на будущее.





Бизиборд. Сейчас на рынке представлены различные варианты. От совсем маленьких, дорожных, со шнурками-ключами-выключателями до больших в виде деревянных домиков. Если есть время и желание, бизиборд можно изготовить самостоятельно. Каталка-утка или каталка-машина. Для тех, кто только учится ходить, это отличная опора, а в дальнейшем интересный предмет для игр. Присмотритесь к ярким вариантам со звуковыми эффектами. Детский спортивный комплекс. Долгосрочное вложение, особенно если взять модель повыше и с большим количеством дополнений. Например, качелями и подвесной лестницей. Малыш начинает активно знакомиться со своим телом, и такой помощник будет очень кстати. Лего Duplo. Есть разные наборы на любой вкус – от зоопарка до аэропорта. Если ребенку нравится лего, наборы можно покупать в любом возрасте, переходя от одной степени сложности к другой. Сухой бассейн. Чтобы устраивать бои шариками с родителями, а также безопасно и весело нырять вглубь.

Два года

В два года малыш уже достаточно хорошо владеет своим телом, может возиться с мелкими частями и совершать физически сложные действия.

Беговел или самокат. Развивают координацию и отлично подойдут в качестве первого средства передвижения. Детская кухня. Подарок для маленьких помощников в приготовлении пищи. Железная дорога. Увлекательная игрушка не только для детей, но и для родителей. Особенно для пап. Кинетический песок с формочками. Для любителей строить замки. Детская коляска или большая машина. Если судить по реакции на детских площадках, они всегда пользуются популярностью.

Три года



С трех лет ребенок начинает осознавать себя как личность. Его все больше занимает сюжетно-ролевая игра. Активно развивается воображение.



Книги. Сегодня выбор детской литературы настолько велик, что можно без проблем найти книгу, которая понравится даже самому привередливому читателю. Магнитный конструктор. Для конструирования чего угодно и развития воображения.

Впечатления и совместный досуг. Часто для детей самый лучший подарок – внимание значимого взрослого. Батут. Убиваем сразу двух зайцев – это развлечение и активная физическая нагрузка. Гараж для машин или кукольный домик. Можно придумать массу интересных игр, а заодно получить место для хранения многочисленных игрушек.

Четыре года



Ребенок в этом возрасте отличается повышенной подвижностью, он может без перерывов бегать, прыгать, играть, очень любит помогать взрослым.

Настольные игры. Веселое времяпрепровождение в кругу семьи. Велосипед. Для тех, кто уже вырос из беговела. Тематический профессиональный набор. Например, набор врача, пожарного или биолога. Фотоаппарат типа "Полароид". Подойдет маленьким любителям фотографировать. Путешествие. Поехать туда, куда хочется, вместе.

Фото: depositphotos/ tcsaba

Пять лет



В пять лет дети как губки впитывают все новое и интересное, тянутся к знаниям. Проявляют себя как маленькие и самостоятельные личности.