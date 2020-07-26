Как почистить ребенку зубы: лайфхаки и мотивация

Журналист и мама Евгения Артамонова делится лайфхаками по приучению ребенка к чистке зубов.



Родительство постоянно подкидывает новые задачи. Сейчас у меня на повестке головоломка продвинутого уровня: как приучить ребенка чистить зубы. Желательно, не связывая его по рукам и ногам, – полюбовно. Для ее решения я отправилась в тематические группы в соцсетях и призвала на помощь поисковые системы. Моему сыну вот-вот исполнится два года. Поэтому собрала информацию по большей части для малышей.

Сегодня стоматологи советуют начинать чистку с первого зуба, примерно в полгода, чтобы как можно раньше сформировать привычку.

В более осмысленном возрасте, в 1,5–2 года, можно объяснять важность этого процесса. В первую очередь на словах, ну и, конечно же, используя другие доступные современные средства коммуникации с малышом, такие как мультфильмы и книги.

Начнем с мультфильмов. Для совсем маленьких есть отличный эпизод у многосерийных "Малышариков" – "Чистим зубы", а для детей постарше – у "Фиксиков" "Зубная щетка". И старые добрые советские "Королева Зубная щетка" или "Птичка Тари".

Видео: "Малышарики. Щетка"; режиссер – Марина Мошкова; продюсер – Илья Попов; производство – студия анимации "Петербург" и Мастер-фильм

Книги представлены также на любой вкус. Глава про зубную щетку у нашей любимой Ротраут Сюзанны Бернер "Карлхен растет" и полностью тематические Фелисити Брукс "Маша и Миша. Чистим зубы", Джессика Мартинелло "Чистят ли монстры зубы?", Сара Йохасон "Каю. Я чищу зубы", Наталья Лукомская "Ох уж эти зубки", Турбьерн Эгнер "Кариус и Бактериус", Ивона Радюнц "Зубная книга. Все о твоих молочных зубах".

Теперь переходим к самой чистке. Проводить гигиенические процедуры эффективнее в игровой форме: петь песни, рассказывать истории. Весело и с энтузиазмом. И обязательно подавать пример. Ребенок должен видеть, как это делают мама, папа, братья и сестры. Можно еще купить игрушку с большими зубами и ухаживать за ее полостью рта тоже.

Казалось бы, сколько всего! Но часто маленькому человеку этого недостаточно и приходится применять родительские лайфхаки. Мамы в Сети советуют иметь в арсенале и менять разные щетки, пасты, держатели для них и другие аксессуары, которые повышают интерес к процессу.

И лучше, чтобы щеток было много. Они имеют свойство постоянно теряться. К тому же можно выдать одну ребенку – грызть, а второй уже орудовать самостоятельно. Или чистить зубы друг другу.

Некоторым помогает "сражаться с бактериями" (монстрами и так далее), разрешить сначала пожевать щетку, а потом, под предлогом "посмотреть, все ли злодеи убежали", вычищать их за зубами уже взрослой рукой. После победы важно очень радоваться.

С теми, кому подобные битвы еще непонятны, стоит попробовать через любовь к чистоте. Если ребенок чистюля, можно после умывания обратить его внимание на то, как грязно во рту и под этим предлогом вместе избавляться от грязи. Мой сын, например, очень любит вытирать ручки, подметать и сразу бежит снимать испачканную футболку.

Детям постарше подойдет ежедневный подсчет зубов – вдруг за ночь появились новые –

и фиксирование процесса чистки. Опытные родители советуют ставить в ванной маленькие песочные часы для отслеживания времени и отражать гигиенические процедуры на специальном плакате на стене. За определенное количество – дарить подарки.

Вообще поощрять можно как и чем угодно и без дополнительных средств, используя всем знакомый метод пряника.

Видео: "Фиксики. Зубная щетка"; идея проекта – Александр Татарский; производство – студия "Аэроплан", продюсерский центр "Рики"

Еще рекомендуют привлекать авторитетных взрослых. Например, педиатра. Который в нужный момент ненавязчиво спросит о гигиене полости рта, а потом похвалит за это ребенка. Также есть смысл сходить на прием к хорошему стоматологу, работающему с детьми. Помимо того, что он посмотрит ротовую полость, сможет научить малыша ухаживать за ней.

Ну и напоследок хорошо, если такое ежедневное и рутинное занятие превратится в ритуал. Например, после ванной папа будет заворачивать ребенка в его любимый халат и чистить вместе с ним зубы.