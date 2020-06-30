10 подкастов о родительстве и воспитании детей

Журналист и мама Евгения Артамонова делится своей подборкой подкастов, из которых можно почерпнуть полезную информацию о родительстве: от подготовки к родам до отношения с подростками и уже совсем взрослыми детьми.

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1. "Вместе это нормально"

Полезный и нужный подкаст о партенерских родах. Информацией делится акушерка и мама троих детей Арина Чак. Коротенькие выпуски, в среднем по пять минут, идеальны для прослушивания с мужем. О том, зачем нужна поддержка в родах, какие этапы проходит женщина, прежде чем встретиться со своим ребенком, как правильно дышать и о многом другом.

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2. "В Питере родить"

Проект из Северной столицы. Трое ведущих (Аня Иоффе, Маша Алексеева и Настя Иванова) вместе с гостями говорят "о родах, родительстве и всем таком". Но больше именно о появлении детей на свет. Опытом делятся доулы – профессиональные помощницы в родах, а мамы рассказывают свои истории встреч с малышами.

Отмечу выпуск про роды императриц. Оказывается, ой как нелегко им жилось в 18–19 веках.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7532458/track/55373505'>Ликбез: Наталья Коробкина о родах императриц</a> на Яндекс.Музыке

3. "Сперва роди"

Несмотря на название, этот подкаст уже не о родах (хотя, один выпуск о них все же найдется). Трое обаятельных мужчин – Александр Борзенко (у него пятеро детей: трое родных и двое от первого брака жены), Владимир Цыбульский и Юрий Сапрыкин-младший (у которых по двухлетке) – с юмором рассуждают о детях и их воспитании.

За время прослушивания ведущие стали практически родными. Один из моих первых подкастов и до сих в фаворитах!

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4. "Новое материнство"

Наверное, самый глубокий и цепляющий из всей подборки. Про то, как рождение детей меняет женщин и каким разным может быть путь материнства. Растить ребенка-трансгендера или восемь лет подряд бороться с бесплодием: ведущие Настя Курганская и Даша Черкудинова берут откровенные интервью у гостей.

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5. "Ты же мать"

"Мать обвинить, загнать в тревогу может каждый, а поддержать – готовы мы", – говорит одна из ведущих Анастасия Хартулари. Вместе с Александрой Довлатовой и Настей Красильниковой они рассказывают, как проживают те или иные моменты родительской жизни. Прослушивание особенно актуально после тяжелого дня, когда ребенок испытывал ваши нервы. Включаете подкаст и понимаете, что у кого-то тоже так.

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6. "Бережно к себе"

Принятие тела после родов, депрессия и фрустрация, сложное возвращение к сексуальной жизни и других трудностях родительства – в подкасте о ментальном здоровье матерей. Даша Уткина, Ксения Красильникова и Маша Карнович-Валуа обсуждают темы, о которых в нашем обществе с "инстаграмной" картинкой не принято говорить открыто.

В одном из выпусков рассказывают, чем отличаются психолог, психиатр и психотерапевт, и делятся советами по поиску своего специалиста.

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7. "Собака съела дневник"

Уникальная возможность "подслушать" разговоры школьников и лучше их понять. Ваня, Егор и Ануша отвечают на вопросы таких же подростков. Подкаст представлен как "детский", но и родителям он будет очень полезен.

Во втором сезоне к молодым ведущим в гости приходят представители разных профессий.

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8. "Мел.Teens"

На кого подростки подписываются в соцсетях? Чего боятся? Как рассуждают о политике? Еще один подкаст о подростках, но уже со взрослыми модераторами от издания "Мел". Ведущие Сергей Гилев и Настасья Крысько общаются с ребятами 13–17 лет и обсуждают актуальные проблемы современности.

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9. "Это надолго"

Подкаст РИА "Новости" совместно с проектом информационной и психологической поддержки семей Family Tree. Меня привлекла к прослушиванию очень точная фраза в описании: "Как быть родителем и не спятить…" Целых 45 выпусков для того, чтобы в этом разобраться вместе с Линой, только готовящейся к материнству, и Настей, мамой восьмилетнего сына.

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10. "Ну, па-ап!"

Этот подкаст позволяет перенестись на много лет вперед и представить, как мы будем общаться со своими совсем уже взрослыми детьми. Ира Сергеева, которой почти 30, рассказывает своему папе, советскому барду Леониду Сергееву (ему почти 70) про мир digital.

Помимо того, что их просто интересно и весело слушать, можно почерпнуть много полезной информации о соцсетях и маркетинге.