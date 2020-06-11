Опыт самоизоляции: как укрепить отношения с мужем

Прошедшие пару месяцев перезагрузили все сферы жизни. Семейная жизнь не стала исключением. Журналист Евгения Артамонова рассказывает о том, как по-новому посмотрела на отношения с мужем и какие уроки удалось вынести из самоизоляции.
Мы с мужем фрилансеры: я журналист, он актер. Но даже для нас, привыкших к совместному времяпрепровождению, эти несколько месяцев прошли непросто, в особо тесном взаимодействии, какого не было за все предыдущие 8 лет совместной жизни. Пришлось подстраиваться под новую реальность.
Своеобразным маячком, указывающим на то, что сидеть сложа руки и руководствоваться привычными докарантинными сценариями нельзя, стала новость из Поднебесной о массовых китайских разводах после вынужденного заточения в четырех стенах.
Надо сказать, что следовать им всем удавалось редко. Были удачные и неудачные дни, но советы действительно работают.
Первый лайфхак – совместное выстраивание четкого плана действий. Накануне вечером или утром мы решаем: кто и когда сидит с ребенком, работает, убирает, готовит еду и так далее. Благодаря этому нагрузка распределяется равномерно, практически нет поводов для обид, переживаний и спешного распределения дел.
Еще я планирую "обнимашки" и стараюсь чаще говорить спасибо. В ежедневной бытовой суете такие вещи забываются. А они невероятно важны! После и разбросанные по дому носки меньше раздражают и настроение улучшается.
Кстати, о носках. Особо нервирующие моменты в поведении партнера мы тоже стараемся обсуждать и предвосхищать события: не копить грязную посуду, не хлопать дверьми, не оставлять незаправленной кровать.
В нашем случае также пошло на пользу увеличение жилищного пространства. После переезда на дачу стало намного легче в "опасные" моменты расходиться по разным частям дома и отдыхать друг от друга, занимаясь своими делами. В квартире, конечно, это сделать намного сложнее.
Еще я специально вношу время для отдыха в свой список дел, чтобы точно его не пропускать. Если этого не сделать – всегда находится что-то более важное. Качественный отдых творит чудеса. Появляется ресурс и для совместного времяпрепровождения. Которое тоже невероятно важно. Вечерами мы пьем вместе чай, обсуждаем произошедшее за день, иногда смотрим кино.
Стараюсь, чтобы эти моменты проходили спокойно и приятно. Например, утром под спокойную музыку неспешно готовлю завтрак и красиво его подаю – себе и семье в радость. По такому же принципу действую днем и вечером перед сном.
И наконец мое любимое: маленькие сюрпризы. Припрятанная шоколадка специально для него, купленная клубника во время прогулки с собакой, записки с пожеланиями, оставленные в неожиданных местах, идеально убранная квартира. Любая мелочь работает и идет в копилку укрепления отношений.
Евгения Артамонова