Опыт самоизоляции: как укрепить отношения с мужем

Прошедшие пару месяцев перезагрузили все сферы жизни. Семейная жизнь не стала исключением. Журналист Евгения Артамонова рассказывает о том, как по-новому посмотрела на отношения с мужем и какие уроки удалось вынести из самоизоляции.

Мы с мужем фрилансеры: я журналист, он актер. Но даже для нас, привыкших к совместному времяпрепровождению, эти несколько месяцев прошли непросто, в особо тесном взаимодействии, какого не было за все предыдущие 8 лет совместной жизни. Пришлось подстраиваться под новую реальность.



Своеобразным маячком, указывающим на то, что сидеть сложа руки и руководствоваться привычными докарантинными сценариями нельзя, стала новость из Поднебесной о массовых китайских разводах после вынужденного заточения в четырех стенах.



Я не стала ждать попадания в печальную статистику. Вспомнила советы по улучшению отношений из "умных" книжек и постаралась внедрить их в жизнь.



Надо сказать, что следовать им всем удавалось редко. Были удачные и неудачные дни, но советы действительно работают.

Первый лайфхак – совместное выстраивание четкого плана действий. Накануне вечером или утром мы решаем: кто и когда сидит с ребенком, работает, убирает, готовит еду и так далее. Благодаря этому нагрузка распределяется равномерно, практически нет поводов для обид, переживаний и спешного распределения дел.

Еще я планирую "обнимашки" и стараюсь чаще говорить спасибо. В ежедневной бытовой суете такие вещи забываются. А они невероятно важны! После и разбросанные по дому носки меньше раздражают и настроение улучшается.

Кстати, о носках. Особо нервирующие моменты в поведении партнера мы тоже стараемся обсуждать и предвосхищать события: не копить грязную посуду, не хлопать дверьми, не оставлять незаправленной кровать.

В нашем случае также пошло на пользу увеличение жилищного пространства. После переезда на дачу стало намного легче в "опасные" моменты расходиться по разным частям дома и отдыхать друг от друга, занимаясь своими делами. В квартире, конечно, это сделать намного сложнее.



Еще я специально вношу время для отдыха в свой список дел, чтобы точно его не пропускать. Если этого не сделать – всегда находится что-то более важное. Качественный отдых творит чудеса. Появляется ресурс и для совместного времяпрепровождения. Которое тоже невероятно важно. Вечерами мы пьем вместе чай, обсуждаем произошедшее за день, иногда смотрим кино.



Еще, по моим наблюдениям, на каждый семейный день распространяется правило драматургии. Запоминаются начало, середина и конец.



Стараюсь, чтобы эти моменты проходили спокойно и приятно. Например, утром под спокойную музыку неспешно готовлю завтрак и красиво его подаю – себе и семье в радость. По такому же принципу действую днем и вечером перед сном.



И наконец мое любимое: маленькие сюрпризы. Припрятанная шоколадка специально для него, купленная клубника во время прогулки с собакой, записки с пожеланиями, оставленные в неожиданных местах, идеально убранная квартира. Любая мелочь работает и идет в копилку укрепления отношений.

Евгения Артамонова