В ресторанах рассказали, что москвичи заказывали чаще всего во время самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В период самоизоляции москвичи несильно изменили своим вкусовым предпочтениям в блюдах с доставкой. При этом появился больший спрос на комплексное питание на целый день, а также на заказ продуктов для приготовления блюд в домашних условиях. Об этом Москве 24 рассказали представители столичных ресторанов и кафе.

В последние пару месяцев чаще всего через сервис "Яндекс.Еда" москвичи заказывали бургеры с картофелем фри, хачапури, пиццу, роллы и салат цезарь. В десятку лидеров также вошли хинкали, суп фо-бо, шашлык, блины с начинкой и сырники. "Самыми популярными напитками были кола, капучино и латте. Кофе вообще стали заказывать больше", – рассказали Москве 24 представители популярного сервиса.

По словам сотрудников, в период самоизоляции в столице стали наблюдаться интересные тенденции. Многие рестораны ввели в меню наборы для приготовления блюд в домашних условиях (например, стали популярны наборы для приготовления супа том-ям), полуфабрикаты (маринованное мясо для шашлыка) и заморозку (пельмени, вареники, замороженные котлеты).

В сети ресторанов быстрого питания KFC за последние два месяца популярность блюд не изменилась. Жители столицы все так же заказывали баскеты, ножки и стрипсы. Как и раньше, сохранился высокий спрос на десерты заведения.

Кроме того, москвичи по-прежнему любят японскую кухню. Представители ресторанов "Тануки" сообщили Москве 24, что в период пандемии роллы были все так же популярны среди горожан. Также стали востребованы дневные рационы, то есть пакеты готовой еды на целый день (завтрак, обед и ужин), а также ланчи.

Востребованность комплексного питания среди горожан в период самоизоляции отметили и другие известные бренды. В сети кофеен "Шоколадница" топ блюд выглядел так: салат цезарь, паста "Карбонара", блины, куриный суп и крем-суп из шампиньонов. "То есть гости выбирали те позиции, которые формировали для них полноценный сценарий потребления в течение всего дня: завтрак, обед или ужин", – уточнили представители сети кофеен.

Кроме того, представители "Яндекс.Еды" отметили, что в какой-то момент в лидеры заказов даже выбивались средства дезинфекции и индивидуальной защиты. А в последние дни в числе абсолютных лидеров продаж – свежая черешня.

Ранее в Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после режима самоизоляции. Специалисты рекомендовали регулярно заниматься спортом, соблюдать правильные интервалы между приемами пищи и ложиться спать до полуночи.