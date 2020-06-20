Как решиться на второго ребенка и зачем?

Журналист и мама Евгения Артамонова рассказывает о том, как и когда приходят мысли о втором ребенке. И как стоит на них реагировать.

С одним ребенком реально тяжело. Его появление полностью меняет жизнь. Теперь я знаю, что это такое не по рассказам знакомых или информации, полученной из книг, а на практике. Легче становится только со временем. Малыш растет, становится больше свободы, понемногу возвращаются "бездетные" привычки.



И, казалось бы, радуйся! Занимайся собой, путешествуй, отдыхай, выспись наконец. Но, нет. Моему сыну сейчас год и десять, а я все чаще думаю: "Может быть, второго?"



Рациональная часть мозга понимает, что младенец принесет с собой недосып, вечно занятые руки, сокращение личного времени, массу упущенных рабочих проектов и вообще хаос. Снова. Но, несмотря на это, мысли о новом человеке идут стабильным потоком. А с ними и визуализация жизни вчетвером.

Как это работает? Женщины так устроены? Я более чем уверена, что через несколько лет приду к вполне сформированному желанию иметь еще одного ребенка.

А раз так – есть смысл начать работать над этим пораньше. Чтобы не упустить момент и в старости не пожалеть о том, что так долго решалась и откладывала.



Когда будет это подходящее время? Да никогда! Проверено на сотнях других вопросов.



Мной в первую очередь движет интерес. Оказывается, он никуда не пропадает после рождения первенца. Теперь хочется узнать, что матушка-природа приготовит во второй раз. На кого будет похож новый человек? Как он будет себя вести? А если девочка – ведь вообще другая вселенная.

Еще один аргумент за то, чтобы не откладывать, – разница в возрасте. Чем больше промежуток между детьми, тем больше пропасть, которая сглаживается только после 18–20 лет. Так у меня с сестрой и у мужа с братом (9 лет разницы). Отношения складываются материнско-отцовские, а не те, в которых можно играть вместе. В этом, конечно, нет ничего плохого. Просто хочется дать возможность своему ребенку познать и другой опыт.



Кроме того, мне кажется, что дети, растущие не одни (особенно все с той же, маленькой разницей в возрасте), более приспособлены к жизни. Они учатся налаживать коммуникацию, ждать, терпеть, делиться и так далее. Важно и то, что на жизненном пути ребенка будет свой родной человек.



Неизвестно, удастся ли найти верных друзей. А брат или сестра – навсегда. Да, отношения могут и не сложиться так, как я себе рисую, но это стоит того, чтобы рискнуть.



Родители при раскладе "два плюс" получают бонусы в виде классных навыков: проще и спокойней относятся к шалостям, лучше делегируют, разделяют время и заботу и многое другое.

И, конечно, очень хочется попробовать беременность и материнство с позиции опытного человека. Я ведь теперь в курсе всех этапов, знаю, что там дальше. Наверняка получу совершенно другие эмоции. Как сесть за руль первый раз или проехать по трассе, имея за спиной десятилетний стаж вождения.

Плюс почти за два года мы успели скопить огромное количество вещей, на которых можно вырастить не одного ребенка: одежда, игрушки, всевозможные гаджеты. Как-то даже жалко такое богатство раздавать-продавать.

Прокручивая все это в голове, понимаю, что готова дать жизнь еще одному человеку.

Евгения Артамонова