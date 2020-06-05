Как найти дачу в аренду во время пандемии

Журналист Евгения Артамонова потратила месяц на поиск дачи в Подмосковье для своей семьи и успела ознакомиться с сотнями объявлений. Что чаще всего предлагают арендодатели и какие ставят условия для жильцов – читайте в материале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Коронавирусные" дни не лучшее время для поиска загородной недвижимости. Даже те, кто скептически относился к подобному отдыху, вспомнили про забытые участки. Арендодатели подняли цены, а многие хорошие предложения забронировали сильно заранее. Единственным бонусом стало появление людей, никогда прежде не сдававших дома и решивших подзаработать.

Моей семье (мне, мужу, 2-х летнему сыну и собаке) попался как раз такой вариант. Удалось найти его через соцсети и друзей друзей. Однако этому предшествовал долгий, длиною в месяц, мониторинг объявлений на просторах интернета. Теперь я лихо ориентируюсь на рынке и делюсь своими наблюдениями.

С хозяевами под боком

В Сети много пишут о сдаче половины дома или отдельного сооружения на одной территории с хозяевами. По понятным причинам такой вариант выходит дешевле. Есть свои плюсы: арендодатели всегда рядом, помогут в решении возникающих проблем, проведут экскурсии по окрестностям и баньку при необходимости растопят. Минус в том, что вы будете под постоянным надзором.

Мне попадалось очень достойное жилье такого плана, но мы его не рассматривали. Все-таки не хотелось переживать по поводу случайно затоптанных ребенком или собакой клумб.

Без животных, детей и "только славяне"

Нередко встречаются пометки с особыми требованиями к съемщикам. Как ни странно, на первом месте – национальная принадлежность, например указывают, что жилье "только для славян".

Вторые по упоминаемости – братья наши меньшие.



Помню, как практически нашла дом мечты, уже собиралась выезжать, смотреть его и между делом спросила про собаку. В ответ услышала: "Боже упаси, никаких животных!" На этом переговоры закончились.



Не оставлять же нашего пса одного в Москве.

Хозяев можно понять, у всех разный опыт общения с четвероногими. Хотя, с другой стороны, почему бы не переложить ответственность за порчу имущества на съемщиков?

И наконец дети. Вот от них, на мой взгляд, стоит ждать даже большего урона, чем от животных. Такого мнения придерживаются и многие владельцы дачной недвижимости, уточняя при переговорах, что сдадут жилье "семье без детей", "семье с детьми старше лет 12", "пожилой спокойной паре", "с ребенком до года" и так далее.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Бабушкин вариант"

Особняком стоят объявления с достаточно низкой арендной платой и большим количеством бытовых нюансов. Я назвала их "бабушкиным" вариантом: вода в колодце, нет забора, или он требует ремонта, перебои со светом, отсутствует газ и так далее.



Пространство может быть сильно захламлено кроватями, креслами, коврами и всем, чему не нашлось места в квартире.



Также часть "бабушкиных" вариантов предлагают без фотографий внутри, аргументируя это тем, что давно не ездили и даже не знают, что там. Такой вот кот в мешке.

Далеко и без связи

Если продолжать тему экономии, стоит присмотреться к группе удаленных вариантов с нестабильной связью. Видела очень романтичные и привлекательные домики в глухом лесу на берегу реки, но без интернета и удобной инфраструктуры поблизости.

В нашем случае, учитывая проживание с ребенком и необходимость работать онлайн, пришлось их отмести.

Аренда на три месяца минимум

Почти во всех объявлениях указывают минимальный срок сдачи жилья – три месяца. Слишком часто искать кого-то накладно, поэтому хозяева стараются закрыть сразу все лето.

Деньги вперед

По этой же причине владельцы подмосковной недвижимости преимущественно просят платить за первый и последний месяцы, чтобы съемщики внезапно не испарялись в никуда. Ну и берут залог для создания денежной подушки безопасности в случае порчи имущества.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туалет на улице

Теперь о группе предложений, которые я долго пролистывала, – с туалетом на улице. Их масса. В итоге мы сняли как раз такую дачу. По прошествии двух недель загородной жизни могу с уверенностью сказать, что вообще не вижу в этом проблемы. Есть даже какой-то драйв в утренней пробежке к заветному домику.

Совет для тех, кто сейчас в поиске: не отказывайтесь сразу, если какой-то пункт не подходит под ваши критерии. Возможно, уступив, вы обнаружите, что остальное превзошло ожидания.

Забронированы очень надолго

И последняя категория – домики мечты, забронированные на месяцы вперед. В идеальном месте с максимальным количеством удобств и за приятные деньги. Они постоянно попадаются на глаза и манят своей недосягаемостью.

Такие объявления не стоит сразу закрывать. Во-первых, их можно отложить на следующий год. А, во-вторых, они могут внезапно освободиться. Возможно, повезет именно вам!

Удачи!

Евгения Артамонова